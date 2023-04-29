Кино в жизни и творчестве Ниджата Фейзуллаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана прошло мероприятие, посвященное творчеству известного кинорежиссера Ниджата Фейзуллаева (1945–2015 годы), сообщает Trend Life.

Вечер организован в рамках цикла ретроспективных показов "Летопись азербайджанского документального кино", посвященного 125-летию азербайджанского кино и 100-летию киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

В своем выступлении на открытии мероприятия директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев, говоря о жизни и творчестве Ниджата Фейзуллаева, отметил, что он был благородным человеком, талантливым режиссером, интеллигентом.

Было отмечено, что Ниджат Фейзуллаев долгие годы работал на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Он режиссер таких фильмов, как "Там, где сливаются реки", "Живи, золотая рыбка", "Жена моя, дети мои", а также многих документальных кинолент.

Народные артисты Азербайджана, кинорежиссер Рамиз Гасаноглу и актер Шамиль Сулейманлы, народный художник Агаали Ибрагимов, заслуженный артист, кинорежиссер Эльхан Гасымов, заслуженный деятель искусств, кинооператор, режиссер Низами Аббас поделились воспоминаниями о Ниджате Фейзуллаеве, рассказали о его человеческих качествах, работе на киностудии.

Выступившие рассказали, что Ниджат Фейзуллаев родился в семье известных художников Ваджии Самедовой и Лятифа Фейзуллаева. В 1969 году окончил Азербайджанский политехнический институт (сейчас - Азербайджанский технический университет), а в 1979 году - Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (сейчас - Российский государственный институт сценических искусств).

От имени семьи кинорежиссера выступил Магеррам Магеррамов, который выразил признательность Госфильмофонду за организацию данного мероприятия.

Затем вниманию гостей был представлен документальный фильм Ниджата Фейзуллаева "Azərbaycan rəngkarlığının kraliçası" (Королева азербайджанской живописи), посвященный известному художнику, заслуженному деятелю искусств Ваджие Самедовой.