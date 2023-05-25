Азербайджан – пример толерантности и мультикультурализма: праздничный концерт (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан является примером толерантности и мультикультурализма, где все народы живут как одна семья, независимо от национальности и вероисповедания – это стало лейтмотивом "Пасхального концерта", посвященного великому христианскому празднику, сообщает Trend Life.

Концерт прошёл при поддержке Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Бакинско-Азербайджанской епархии Русской православной церкви.

С приветственным словами к гостям выступили руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров, и секретарь управления Бакинско-Азербайджанской епархии РПЦ архимандрит Алексий (Никоноров), организатор и ведущая проекта, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алёна Инякина.

В концертной программе прозвучали хоровые и сольные вокальные и инструментальные духовные и современные произведения, связанные с религиозной тематикой. Алёна Инякина рассказала зрителям об обычаях и традициях празднования Пасхи в разных странах.

В концертной программе приняли участие лауреат республиканского и международного конкурсов - хор храма святого Архангела Михаила города Баку порд управлением Кристины Эфендиевой, малый хор Кафедрального собора святых Жен-Мироносиц города Баку под управлением Нелли Исрафиловой, заслуженные артисты Азербайджана Алексей Милтых и Антон Ферштандт, концертмейстер БМА Диляра Керимова, артистка Государственной хоровой капеллы Камилла Иманова, солистка Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Лейла Керимова, артист Государственного академического театра оперы и балета Руслан Персан, а также скрипичный квартет класса педагога Бабаевой Нигяр музыкальной школы №6 им.Ахмеда Бакиханова, концертмейстер Шахин Яхъязаде.

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