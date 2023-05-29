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Народный артист Гаджи Исмаилов принял участие в заседании Международной конфедерации театральных союзов (ФОТО)

Культура Материалы 29 мая 2023 10:19 (UTC +04:00)
Народный артист Гаджи Исмаилов принял участие в заседании Международной конфедерации театральных союзов (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Исполняющий должностные полномочия председателя Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Гаджи Исмаилов представил нашу страну на заседании Международной конфедерации театральных союзов в Москве (Россия). Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе Союза театральных деятелей Азербайджана.

В заседании, прошедшем под руководством президента Международной конфедерации театральных союзов - специального представителя Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, наряду с Азербайджаном, приняли участие представители театральных союзов России, Молдовы, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран.

В ходе заседания состоялось обсуждение вопросов, касающихся деятельности театральных союзов, входящих в конфедерацию, были выдвинуты предложения по развитию международного сотрудничества.

Народный артист Гаджи Исмаилов принял участие в заседании Международной конфедерации театральных союзов (ФОТО)
Народный артист Гаджи Исмаилов принял участие в заседании Международной конфедерации театральных союзов (ФОТО)
Народный артист Гаджи Исмаилов принял участие в заседании Международной конфедерации театральных союзов (ФОТО)
Народный артист Гаджи Исмаилов принял участие в заседании Международной конфедерации театральных союзов (ФОТО)
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