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Dervish Band выступил в Сумгайыте (ФОТО)

Культура Материалы 30 мая 2023 10:15 (UTC +04:00)
Dervish Band выступил в Сумгайыте (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В рамках серии мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, проводимых министерством культуры Азербайджана в соответствии с программой гастролей творческих коллективов в регионах страны, в Сумгайыте был организован концерт группы Dervish Band, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Концертная программа популярной рок-группы была представлена на сцене Сумгайытского государственного драматического театра.

Концерт был с большим интересом принят публикой. Dervish Band исполнил свои хиты, которые слушатели с удовольствием пели вместе с музыкантами.

Dervish Band выступил в Сумгайыте (ФОТО)
Dervish Band выступил в Сумгайыте (ФОТО)
Dervish Band выступил в Сумгайыте (ФОТО)
Dervish Band выступил в Сумгайыте (ФОТО)
Dervish Band выступил в Сумгайыте (ФОТО)
Dervish Band выступил в Сумгайыте (ФОТО)
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