Аплодисменты и искреннее восхищение – концерт в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

В своем выступлении перед концертной программой главный преподаватель Азербайджанской национальной консерватории, музыковед Нармина Абдуллаева, рассказывая о проекте, отметила, что главная цель "Gənclərə dəstək" - выявление и поддержка молодых талантов, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

В концертной программе в сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов под управлением художественного руководителя и главного дирижера - народного артиста Азербайджана Агаверди Пашаева выступил лауреат международных конкурсов, пианист Джалал Самедов.

В программе прозвучали произведения Васифа Адигезалова, Фикрета Амирова, Мусы Мирзоева, Модеста Мусоргского и Петра Чайковского.

Каждое сочинение, исполненное на вечере музыкантами оркестра и солистом, вызывало бурные аплодисменты и искреннее восхищение слушателей.

Проект реализуется при поддержке министерства культуры Азербайджана.

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