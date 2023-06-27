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В азербайджанской школе "Natəvan" в Париже прошла итоговая выставка работ учащихся (ФОТО)

Культура Материалы 27 июня 2023 15:14 (UTC +04:00)
В азербайджанской школе "Natəvan" в Париже прошла итоговая выставка работ учащихся (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В воскресной школе "Natəvan" при Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA) состоялась итоговая выставка художественных работ учащихся. Об этом Trend Life сообщила школьный педагог по рисунку и живописи, заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

Школа основана ADFA при поддержке посольства Азербайджана во Франции, Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана и научной организации ALİM.

"Школа открылась осенью 2022 года. Ее задачами являются повышение интереса к родному языку, азербайджанской национальной музыке и изобразительному искусству. В завершении учебного года в школе была организована выставка работ учащихся. На мероприятии прозвучали азербайджанские песни и поэтические произведения", - отметила Нариманбекова.

Руководителем школы является Айтен Мурадова, азербайджанский язык преподает Камаля Гюльмамедова, рисунок и живопись - Асмер Нариманбекова, музыку - Саида Зульфугарова.

На итоговом мероприятии учащимся были вручены дипломы за успехи, проявленные в учебе.

В азербайджанской школе "Natəvan" в Париже прошла итоговая выставка работ учащихся (ФОТО)
В азербайджанской школе "Natəvan" в Париже прошла итоговая выставка работ учащихся (ФОТО)
В азербайджанской школе "Natəvan" в Париже прошла итоговая выставка работ учащихся (ФОТО)
В азербайджанской школе "Natəvan" в Париже прошла итоговая выставка работ учащихся (ФОТО)
В азербайджанской школе "Natəvan" в Париже прошла итоговая выставка работ учащихся (ФОТО)
В азербайджанской школе "Natəvan" в Париже прошла итоговая выставка работ учащихся (ФОТО)
В азербайджанской школе "Natəvan" в Париже прошла итоговая выставка работ учащихся (ФОТО)
В азербайджанской школе "Natəvan" в Париже прошла итоговая выставка работ учащихся (ФОТО)
В азербайджанской школе "Natəvan" в Париже прошла итоговая выставка работ учащихся (ФОТО)
В азербайджанской школе "Natəvan" в Париже прошла итоговая выставка работ учащихся (ФОТО)
В азербайджанской школе "Natəvan" в Париже прошла итоговая выставка работ учащихся (ФОТО)
В азербайджанской школе "Natəvan" в Париже прошла итоговая выставка работ учащихся (ФОТО)
В азербайджанской школе "Natəvan" в Париже прошла итоговая выставка работ учащихся (ФОТО)
В азербайджанской школе "Natəvan" в Париже прошла итоговая выставка работ учащихся (ФОТО)
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