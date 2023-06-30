Азербайджан представлен на мероприятии "Международный день чая" в Париже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан был представлен на мероприятии "Международный день чая", которое прошло в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже (Франция).

Об этом Trend Life сообщила основатель и руководитель Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова, действующей во Франции, заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

На данном мероприятии Азербайджан был представлен Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA) и Ассоциацией имени Тогрула Нариманбекова.

На стенде Азербайджана были представлены чайная продукция, печатная продукция, посвященная нашей стране, изделия декоративно-прикладного искусства.

Также учащиеся воскресной школы "Natəvan" при ADFA, действующей в Париже, продемонстрировали дефиле азербайджанских национальных костюмов. На мероприятии был исполнен азербайджанский танец.

В Международном дне чая, наряду с представителями Азербайджана, приняли участие представители ряда других стран.