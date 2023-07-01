Прекрасный концерт в Баку – музыка, которая увлекает за собой и проникает в самые глубины сердец (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошла прекрасная концертная программа с участием Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Азербайджана, дирижера Эйюба Гулиева, сообщает Trend Life.

Солистами выступили лауреат международных конкурсов, пианистка из Греции Феодосия Нтоку (Theodosia Ntokou) и заслуженная артистка Азербайджана, оперная певица Сабина Асадова (меццо-сопрано).

Концерт вызвал большой интерес у поклонников классической музыки, мероприятие посетили руководители и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, известные деятели культуры и искусства, представители творческой молодежи.

Концертную программу открыло сочинение Людвига ван Бетховена - Концерт для фортепиано с оркестром №3. Этот Концерт принадлежит к числу лучших произведений Бетховена, он был виртуозно сыгран оркестром и пианисткой из Греции. Исполнительская манера Феодосии Нтоку отличается глубоким погружением в авторский замысел музыкального сочинения.

Затем вниманию публики было представлено сочинение "Пеллеас и Мелизанда" французского композитора Габриэля Форе. Оно было впервые исполнено в Баку. Это удивительное по своей красоте и нежности произведение. Далее был исполнен вокальный цикл "Шехерезада" - три поэмы для голоса с оркестром французского композитора Мориса Равеля, в котором ярко ощущается очарование Востока.

Голос заслуженной артистки Азербайджана, оперной певицы Сабины Асадовой увлекал за собой слушателей, проникая в самые глубины их сердец.

В заключение вниманию слушателей была представлена хореографическая поэма "Вальс" Мориса Равеля. Непревзойденное звучание произведения вызвало восторг публики.

Профессионализм и мастерство дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева помогли музыкантам полностью раскрыть характер музыкальных сочинений.

Концертная программа была встречена слушателями бурными аплодисментами и возгласами "браво!".

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