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Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)

Культура Материалы 4 июля 2023 17:38 (UTC +04:00)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В рамках Литературного клуба Русского дома в Баку состоялись творческий вечер и презентация сборника стихов Татьяны Артемкиной (Аванд) "Лабиринты жизни", сообщает Trend Life.

Член Литературно-творческого объединения "Родник" и Литературно-творческого объединения "Содружество", поэтесса, медик Татьяна Артемкина собрала в этом сборнике свои произведения, написанные на протяжении последних лет и посвященные родному Баку, традициям и культуре Азербайджана, любви и природе, высоким человеческим качествам и патриотизму, интересным историям из жизни.

На мероприятии выступили известный вокалист и композитор Гасим Халилов, певица Айлин Бахарзалова, а также организатор музыкальных проектов Нигяр Бабазаде, актеры детского театра "Гюнай" и другие, продекламировав стихи из данного сборника. Песни на стихи Татьяны Артемкиной исполнили Вера Великанова, Амин Гейдаров, Юлия Гейдарова.

Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)
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