Бакинские лабиринты жизни Татьяны Аванд (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Литературного клуба Русского дома в Баку состоялись творческий вечер и презентация сборника стихов Татьяны Артемкиной (Аванд) "Лабиринты жизни", сообщает Trend Life.

Член Литературно-творческого объединения "Родник" и Литературно-творческого объединения "Содружество", поэтесса, медик Татьяна Артемкина собрала в этом сборнике свои произведения, написанные на протяжении последних лет и посвященные родному Баку, традициям и культуре Азербайджана, любви и природе, высоким человеческим качествам и патриотизму, интересным историям из жизни.

На мероприятии выступили известный вокалист и композитор Гасим Халилов, певица Айлин Бахарзалова, а также организатор музыкальных проектов Нигяр Бабазаде, актеры детского театра "Гюнай" и другие, продекламировав стихи из данного сборника. Песни на стихи Татьяны Артемкиной исполнили Вера Великанова, Амин Гейдаров, Юлия Гейдарова.