Убей меня, любимый! Как в Лянкяране две уставшие от одиночества женщины обезвредили "маньяка"- газовщика (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В городе появился маньяк, который представляется жителям домов газовщиком. Узнав об этом, две, уставшие от одиночества женщины, с нетерпением ожидают этого маньяка, чтобы устроить ему настоящую взбучку. Однако, на пороге появляется настоящий газовщик, которого женщины принимают за того самого маньяка…

Такую комедию под названием "Öldür məni, can-ciyər" (Убей меня, любимый) представил Сумгайытский государственный драматический театр на сцене Лянкяранского государственного драматического театра, сообщили Trend Life в пресс-службе Сумгайытского театра.

Спектакль поставлен народным артистом Азербайджана Фирудином Магеррамовым по одноименному произведению Азиза Несина. Художник-постановщик – Набат Самедова, музыкальное оформление – Анар Сулейманов. В ролях – Новраста Гашимова, Илаха Сафарова и Матлаб Сафарли.

Гастроли прошли в рамках мероприятий, организованных Министерством культуры Азербайджана и посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 150-летию азербайджанского профессионального национального театра.