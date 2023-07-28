В Баку создан красочный уголок этюдов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На третьем этаже Центра искусств "Хатаи" создан красочный уголок этюдов - Etüd əsərlər guşəsi, сообщил Trend Life директор центра Захид Авазов.

"Главная цель – повышение интереса у широкой общественности к изобразительному искусству, поддержка молодых талантов. Как центр искусства, мы всегда стремимся преподносить новшества, реализуем множество проектов, представляя разножанровые экспозиции. Представленные в уголке произведения были созданы в различные периоды в рамках проектов, реализованных Центром искусств "Хатаи" совместно и при поддержке Министерства культуры, Союза художников и Государственной художественной галереи. Приглашаем всех ознакомиться с нашим уголком этюдов", - отметил Захид Авазов.

Этюд в изобразительном искусстве - подготовительный набросок для будущего произведения. В этюде мастер исследует цвет, форму, фактуру, намечает композицию и детали будущего произведения. Когда художник пишет полотно в мастерской, он опирается именно на этюды. Обычно этюд - это небольшая работа. На нем может быть изображен пейзаж, портрет или натюрморт, фигуры людей или животных, элементы архитектуры. Этюды рисуют самыми разными материалами - карандашом, пастелью, темперой, масляными или гуашевыми красками, акварелью. Долгое время этюд считался только вспомогательным рисунком. С конца XIX века его стали рассматривать как самостоятельное произведение искусства. На современных выставках этюды часто экспонируются вместе с завершенными картинами и скульптурами.