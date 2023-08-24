Азербайджанский фильм представлен в основной программе Lendoc Film Festival в Санкт-Петербурге (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский фильм "Обнаженный" представлен в основной конкурсной программе игрового кино IV Международного кинофестиваля Lendoc Film Festival 2023, который пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 29 августа, сообщил Trend Life автор картины Хикмет Рагимов.

Режиссер и автор сценария фильма, исполнитель одной из главных ролей Хикмет Рагимов отметил, что картина снята в 2022 году и уже удостоена международных призов на кинофестивалях в Турции, Франции и Чехии. Фильм, который является проектом Общественного телевидения Азербайджана (ITV) - режиссерский дебют актера театра и кино Хикмета Рагимова.

По сюжету фильма, умирает очень бедный человек. У его сына по имени Рустам, который болен, не только нет средств, чтобы достойно проводить в последний путь отца, но и на похороны. Вместе с соседом Сабиром он вынужден колесить с гробом отца. А навстречу попадаются разные люди…

В ролях заслуженные артисты Расим Джафар, Айшад Мамедов и Эльшан Рустамов, актеры Азер Айдемир, Эльшан Аскеров, Мамед Мамедли и другие.

Перед показом кинообозреватель Наталья Казурова представит материал "Лаборатория азербайджанского кино: модели для сборки", а после показа фильма состоится дискуссия с режиссером Хикметом Рагимовым.

Lendoc Film Festival – масштабное международное культурное событие, которое знакомит зрителей с редкими и уникальными фильмами, поддерживает и развивает интерес к культурному этническому богатству и разнообразию регионов России и стран СНГ, а также даёт возможность создавать совместные кинопроекты. В этом году в фестивале принимают участие представители России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и т.д. Фестиваль включает в себя две конкурсные программы — игровую и неигровую. Кроме конкурсных программ, зрителей будут ждать фильмы из Ирана, Индии, Аргентины и США в рамках программы Lendoc Panorama, а ещё мастер-классы и "круглые столы" с участием деятелей киноиндустрии.