В Баку состоялось открытие второго Международного юношеского кинофестиваля Salam (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось открытие второго Международного юношеского кинофестиваля Salam, организованный киностудией Narimanfilm при поддержке Министерства культуры, Министерства науки и образования, а также генеральном спонсорстве PASHA Holding, сообщает Trend Life.

Мероприятие прошло в культурном центре Зира Экопарк. Присутствовало более 350-ти подростков из разных стран, а также почётные гости. После воодушевляющих выступлений арт-директора фестиваля Лейлы Достализаде, программного директора Наргиз Багирзаде, а также иностранных гостей фестиваля, директора Universal Kids Film Festival(Турция) Ровена Мартинез Улайан и профессора Саид Манги (Пакистан), основатель-президент Нариман Мамедов объявил фестиваль открытым.

Было отмечено, что первый фестиваль "Салам", проведенный в сентябре 2019 года, прошёл с большим успехом. Показы фильмов разных стран, проведение встреч с режиссёрами и актёрами, обсуждение фильмов, а также демонстрация снятых подростками короткометражных видеороликов на большом экране произвели на гостей и участников особое впечатление. Каждый из 300 подростков, принявших участие в фестивале, провели эти четыре дня с большим удовольствием. Фестиваль, объединивший представителей 11 стран (Германия, Италия, Македония, Грузия, Россия, Украина, Турция, Хорватия, Индия, Пакистан и Азербайджан), смог занять свое уникальное место в культурной жизни нашего общества, вызвал положительные отзывы как в Азербайджане, так и в других странах. Вследствие этого, для участия во втором кинофестивале "Салам" поступали заявки как из школ Баку и регионов, так и из зарубежных стран.

В этом году в первый день фестиваля для участников были продемонстрированы фильмы “Dancing Queen”(2023, Норвегия, реж.: Аврора Госсе) и “Arnold is a model student”(2022, Тайланд,Сингапур, Франция, Нидерланды, Филиппины, реж.: Сорайос Прапапам) и проведены семинары по режиссуре (реж.: Орхан Агазаде), киномарафон (Эльдар Исмаилов, Гурбан Буньятов, Тарлан Расулов, Асмер Абдуллаева).

Основной целью Международного юношеского кинофестиваля “Салам” является создание дружественных связей среди подростков Азербайджана и других стран, пропаганда культуры нашей Родины, воспитание юношества в соответствии со всемирными духовными ценностями, а также содействие формированию хорошего художественного вкуса и понимания кино у юного поколения посредством демонстрации высококачественных профессиональных фильмов.

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