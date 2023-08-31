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Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)

Культура Материалы 31 августа 2023 16:04 (UTC +04:00)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" состоялось открытие итоговой выставки республиканского конкурса детского рисунка "Təbiətimizin sovqatı" (Подарок природы), сообщает Trend Life.

На открытии мероприятия директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов, заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов, педагог детской творческой студии "Хатаи" Гюндюз Хабибов, художник Раван Садигов и другие поздравили участников с открытием экспозиции, отметив, что цель конкурса - стимулирование творчества подростков и представителей молодежи, развитие у них экологического мышления и просвещения по теме экологии.

В конкурсе приняли участие около 700 детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет из разных уголков республики. На конкурс отправлено более 800 работ. Для итоговой выставки было отобрано более 150 работ.

Далее гости ознакомились с экспозицией, в которую вошли яркие, интересные и глубокие по содержанию работы.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
Подарок природы в Баку - яркие мотивы (ФОТО)
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