Азербайджанский режиссер вошел в состав жюри XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский кинорежиссер и продюсер Фариз Ахмедов вошел в состав жюри XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который пройдет с 5 по 9 сентября, сообщает Trend Life.

В состав жюри основного конкурса вошли представители 9 стран, а председателем стал известный сенегальский режиссер Мусса Туре, на счету которого более 50 художественных и документальных картин.

Целями фестиваля являются: обмен опытом деятелей культуры и искусства России, стран ближнего и дальнего зарубежья; показ творческих достижений кинематографистов, создающих фильмы, популяризирующие общечеловеческие духовно-нравственные и культурные ценности; создание объективного представления в российском и мировом сообществе об исламе и мусульманах.

В программу фестиваля отбираются лучшие фильмы отечественного и мирового кинематографа, призывающие к добру, миру и справедливости вне зависимости от вероисповедания автора.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года. Проходит под девизом "Через диалог культур к культуре диалога". Учредителями фестиваля являются Министерство культуры Республики Татарстан, администрация города Казани, Совет муфтиев России. Фестиваль проводится под патронажем Раиса Республики Татарстан.