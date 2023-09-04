Азербайджанский музыкант создал композицию памяти Тото Кутуньо (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский оперный вокалист и композитор, лауреат международных конкурсов Ризван (Ридван) Садырханов написал и исполнил композицию "Memoria di Toto Cutugno" в память о всемирно известном итальянском певце и композиторе Тото Кутуньо (07.07. 1943 – 22.08.2023) сообщает Trend Life.

Садырханов родился 7 августа 1949 года в Баку. Выпускник Азербайджанского института нефти и химии (ныне Государственный университет нефти и промышленности) по специальности горный инженер, Музыкального училища им Асафа Зейналлы, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Академии вокала в Италии. За годы творческой деятельности им выпущено около десяти дисков. Выступал с концертами в Италии, России, Турции, Израиле и других странах, принимал участие в многочисленных музыкальных мероприятиях и проводил мастер-классы.

В разные годы выступал на одной сцене с такими артистами, как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Александр Градский, Фидан и Хураман Гасымовы, Фархад Бадалбейли, Тамара Гвердцители, Бисер Киров и др. Арии из опер и песни в различных жанрах в его исполнении входят в золотой фонд Азербайджанского радио и телевидения. Автор многих песен, музыки к кинофильмам. Автор первой азербайджанской рок-оперы "Возвращение Синдбада". Ранее он также представил композицию памяти Жан-Поля Бельмондо.