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Министр культуры Адиль Керимли встретился с народным художником Тофигом Агабабаевым (ФОТО)

Культура Материалы 9 сентября 2023 18:55 (UTC +04:00)
Министр культуры Адиль Керимли встретился с народным художником Тофигом Агабабаевым (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с народным художником Тофигом Агабабаевым, которому исполнилось 95 лет, сообщили Trend Life в ведомстве.

Во встрече приняли участие председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, деятели культуры, сотрудники министерства.

Министр культуры поздравил видного представителя азербайджанской школы живописи с 95-летием, подчеркнул его вклад в азербайджанскую культуру и изобразительное искусство, а также отметил эффективную деятельность Тофига Агабабаева в пропаганде нашей богатой культуры.

Адиль Керимли вручил мастеру кисти Почетный диплом министерства за вклад в развитие и пропаганду азербайджанской культуры.

Тофиг Агабабаев выразил признательность за оказанное внимание.

Отметим, что Тофиг Агабабаев - автор произведений в области монументально-декоративного искусства, графики и живописи.

Министр культуры Адиль Керимли встретился с народным художником Тофигом Агабабаевым (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли встретился с народным художником Тофигом Агабабаевым (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли встретился с народным художником Тофигом Агабабаевым (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли встретился с народным художником Тофигом Агабабаевым (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли встретился с народным художником Тофигом Агабабаевым (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли встретился с народным художником Тофигом Агабабаевым (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли встретился с народным художником Тофигом Агабабаевым (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли встретился с народным художником Тофигом Агабабаевым (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли встретился с народным художником Тофигом Агабабаевым (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли встретился с народным художником Тофигом Агабабаевым (ФОТО)
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