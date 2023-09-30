"Гость с того света" – загадочная история на бакинской сцене

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 28 октября состоится большая театральная премьера для всех поклонников шедевра "Мастер и Маргарита" - самый мистический спектакль года "Гость с того света", сообщает Trend Life.

Спектакль "Гость с того света" рассказывает о жизни Эллады – каждодневной рутине, загоняющей её все глубже на дно бытия. Будучи всеми брошенной и забытой, она давно сделала алкоголь лекарством от депрессии. Её единственной отрадой остаётся музыка, которой она зарабатывает себе на существование. В один из ничем не примечательных дней она знакомится в парке с таинственным незнакомцем, которому предстоит изменить её взгляды на жизнь.

Автор пьесы и режиссёр-постановщик, выпускница киношколы Рустама Ибрагимбекова, Лала Алиева-Клычкова. В ролях - заслуженный артист Азербайджана Антон Ферштнандт и Инга Бахолдина (выпускница театральной студии "АВИВ" под руководством заслуженного работника культуры Азербайджана Галины Гусевой).

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/the-guest-from-another-world/94667

Телефон для справок: (051) 303 35 40

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