Она считала отца умершим, а он оказался в психиатрической клинике… Историю Марьям показали в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялся показ полнометражного художественного фильма "Məryəm'' ("Марьям"), сообщает Trend Life. Показ прошел в рамках III кинофестиваля тюркского мира "Korkut Ata".

Фильм "Məryəm'' снят совместно киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, TRT и "Sinema evi" при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Выступая на презентации, советник министерства культуры Азербайджана, заслуженный деятель искусств Орхан Фикретоглу отметил, что фильм "Məryəm" очень важен для молодого поколения, он об истории любви и верности.

Говоря о кинофестивале "Korkut Ata", Орхан Фикретоглу подчеркнул, что мероприятия в его рамках проводятся городах Баку и Шуша.

Далее состоялся показ фильма, который рассказывает о том, что спустя много лет Марьям приезжает в Азербайджан, чтобы найти отца, которого прежде считала умершим. Найдя отца в психиатрической клинике, расположенной в одном из отдаленных районов, она сталкивается с новой реальностью. Теперь возникает извечный вопрос "Что делать?"...

Автор сценария и режиссер фильма – заслуженный деятель искусств Азербайджана Эльчин Мусаоглу, автор идеи – Фархад Растгар, продюсеры – Фариз Ахмедов, Суат Кочар, Эльчин Мусаоглу, оператор-постановщик – Орхан Аббасов, художник-постановщик – Заур Абдуллаев, композитор - Азер Гаджиаскерли.

В фильме снялись народный артист Нураддин Мехтиханлы, заслуженные артисты Айшад Мамедов, Гямяр Мамедова, актеры Тахмина Рафаэлла, Заур Шафиев, Эртогрул Камалов и другие.

Напомним, что III Международный кинофестиваль тюркского мира "Korkut Ata" организован министерством культуры Азербайджана, Центром Гейдара Алиева, ТЮРКСОЙ, Агентством кино Азербайджанской Республики и Baku Media Center.