В Мингячевире показали постановку "Sən elə bir zirvəsən!" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического музыкального театра продемонстрировал в Мингячевире музыкально-историческую постановку "Sən elə bir zirvəsən!", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Постановка подготовлена по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 150-летия создания азербайджанского профессионального национального театра

Гастроли прошли при поддержке министерства культуры Азербайджана на сцене Мингячевирского государственного драматического театра.

На мероприятии была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева, рассказано о его жизни и деятельности.

Выступления заслуженной артистки Саиды Шарифалиевой, актеров Мехрибан Залиевой, Самедзаде Хасиева, Ибрагима Ализаде, Айдан Гасановой, Шабана Джафарова, Тюркель Таригпеймы, Эмина Зейналлы, а также артистов хора и балета театра были встречены публикой аплодисментами.

После показа директор Мингячевирского государственного драматического театра, заслуженный артист Интигам Солтан выразил признательность всем, кто был занят в постановке.

Отметим, что автором сценария постановки является заслуженный артист Азербайджана Мубариз Гамидов, режиссер-постановщик – Джавид Имамвердиев, дирижер – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, балетмейстер – главный балетмейстер театра, заслуженный артист Эмин Алиев, ассистент режиссера – Афар Тагиева.