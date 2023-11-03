Единение с музыкой: концерт в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, сообщает Trend Life.

Оркестр выступил под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова.

Вниманию слушателей были представлены произведения Иоганна Себастьяна Баха, Витольда Лютославского, Петра Чайковского.

Богатство звуковой палитры и безукоризненное исполнение подарили слушателям прекрасные мгновения единения с музыкой.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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