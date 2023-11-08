Ритм-группа "Натиг" отметит 25-летие сольным концертом в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 14 ноября в 20:00 состоится сольный концерт ритм-группы "Натиг" под руководством народного артиста Азербайджана Натига Ширинова, сообщает Trend Life.

Концертная программа приурочена к 25-летию творческой деятельности группы и школы "Натиг-ритм".

Натиг Ширинов - известный знаток азербайджанской национальной музыки, мастер игры на нагаре. Вместе со своим музыкальным коллективом получил мировое признание, завоевал множество наград. Группа выступает с концертами по всему миру.

Билеты на мероприятие можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке: https://iticket.az/ru/events/concerts/natiq-rhythm-group/99342

Телефон для справок: (051) 303 35 40

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