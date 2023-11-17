Министры культуры Азербайджана и России обсудили перспективы развития культурных связей между двумя странами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Обсуждено развитие культурных связей между Азербайджаном и Россией, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Делегация, возглавляемая министром культуры Азербайджана Адилем Керимли, принимает участие в IХ Санкт-Петербургском международном культурном форуме, проводимом с 16 по 18 ноября.

В рамках визита состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли и министра культуры России Ольги Любимовой. На встрече присутствовал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

В ходе встречи состоялось обсуждение истории и перспектив развития культурных связей между двумя странами.

Ольга Любимова отметила, что 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева широко отмечается в стране.

Во время беседы состоялось также обсуждение проведения взаимных Дней культуры.

Адиль Керимли пригласил российскую коллегу на VI Всемирный форум межкультурного диалога, который пройдет в 2024 году в Баку.

В заключение встречи Ольге Любимовой была преподнесена книга "Шуша - Заветный город".

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