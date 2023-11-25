В Баку открылась выставка "Zəfərin rəngi" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре состоялось открытие итоговой выставки художественного конкурса "Zəfərin rəngi" (Цвет Победы), посвященного Дню Победы, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Выставка организована в рамках мероприятий, проводимых по случаю 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Экспозиция прошла при организации Общественного объединения "Mədəniyyət Könüllüləri" (Волонтеры культуры).

В мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, видные деятели культуры и искусства.

Председатель Общественного объединения "Mədəniyyət Könüllüləri" Ульвия Бабирли отметила на открытии выставки, что в своих художественных произведениях молодые авторы отразили любовь к Родине. Было подчёркнуто, что основные задачи Общественного объединения - выявить талантливую молодежь, представить их творчество широкой общественности.

Секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов подчеркнул важное значение данного мероприятия, которое собрало вместе известных, молодых художников и художников-любителей.

Народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов отметил, что авторы отразили свое видение темы, используя свой подход и разные технические приемы. Вошедшие в экспозицию работы демонстрируют многообразие и богатство нашей художественной школы.

Далее 13 победителям художественного конкурса, объявленного в октябре текущего года, были вручены дипломы в различных номинациях и награды.

Затем гости ознакомились с вошедшими в экспозицию произведениями.

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