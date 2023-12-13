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В Баку "приедет" новогодний поезд с подарками

Культура Материалы 13 декабря 2023 13:05 (UTC +04:00)
В Баку "приедет" новогодний поезд с подарками

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной детской филармонии 22-23 декабря в 19:00 состоится концерт Hədiyyəli qatar (Поезд с подарками), посвященный Новому году, сообщает Trend Life.

В концертной программе выступят коллективы филармонии - Детский музыкальный театр, ансамбль народных инструментов Sədəf, хор Şəms, вокальные классы и танцевальные коллективы разных возрастных групп с интересными музыкальными номерами. В программе прозвучат произведения азербайджанских, русских и европейских композиторов, а также народные песни.

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