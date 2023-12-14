В Литве появился солнечный Азербайджан – тепло и уютно (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры Клайпеды прошла выставка художника из Эстонии Ровшана Нура (Гулиев) под названием "Солнечный Азербайджан". Экспозиция была организована Азербайджанским обществом в Эстонии Azeris в рамках Дней культуры Азербайджана.

Среди гостей были представители эстонской общественности, представители азербайджанской и других диаспор.

Председатель Azeris Алиага Мамедов рассказал о богатой самобытной культуре и истории, традициях и обычаях Азербайджана, часть которых нашла отражение в работах Ровшана Нура, который поделился своим впечатлениями о создании проекта.

Ровшан Нур – художник-пейзажист из Баку, выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде, Азербайджанской государственной академии художеств и Эстонской академии художеств, член Союза художников Азербайджана. Живет в Эстонии с 17 лет, принимает участие в различных проектах, организовывал выставки, в том числе за рубежом.

Депутат Сейма Литвы Лигита Гирскене отметила, что выставка является очередным мостом культуры между странами и позволит больше узнать об Азербайджане.

"Уютно и тепло. Освещенные доброй аурой солнцем картины Ровшана Нура перенесли нас в солнечный Азербайджан", - говорили гости.

Ровшан Нур отмечает, что после холода на улице, гости радуются обилию солнца на его картинах.

"Даже когда вокруг холодно и идет снег, внутри все равно остается тепло. Солнце живет во мне и свои эмоции и настроение я переношу на холсты", - добавил Ровшан.

Гостям была также представлена концертная программа с азербайджанскими песнями и танцами. Выступили Рафаэль Расулов (тар), Андрей Востряков (саксофон), Мухаммед и Махмуд Мамедовы (скрипка), солисты танецвальной студии Meliha. Была также организована фотозона с азербайджанскими национальными костюмами.

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