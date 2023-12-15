Работы азербайджанских художников, вдохновленных творчеством Пабло Пикассо, представлены в Париже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Париже при организации UNESCO Community Association (Ассоциация сообщества ЮНЕСКО) состоялась выставка, посвященная теме влияния творчества Пабло Пикассо на современных художников. На выставке экспонировались работы художников из разных стран, в том числе и из Азербайджана. Об этом Trend Life сообщила заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова, которая является руководителем действующей во Франции Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова.

Творчество азербайджанских художников на мероприятии представила Ассоциация имени Тогрула Нариманбекова. Наряду с произведениями профессиональных художников также было продемонстрировано детское творчество.

В экспозицию вошли работы Асмер Нариманбековой, Егяны Гусейновой, Лейлы Алиевой и ее учеников, Маргариты Керимовой-Соколовой, которая проживает в Германии, членов художественной студии под ее руководством, турецкой художницы К.Музаффер Генчер, а также участников ассоциации International action Art Piraeus при ЮНЕСКО.

Большинство работ были написаны в стиле кубизм и выполнены в яркой цветовой гамме.

Ранее в штаб-квартире ЮНЕСКО прошел международный симпозиум, приуроченный к 50-летию со дня кончины Пабло Пикассо, в котором приняли участие художники, искусствоведы из разных стран.

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