В Баку отметили 70-летие творческой деятельности народного артиста Тофига Бакиханова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт, посвященный 70-летию творческой деятельности народного артиста Азербайджана Тофига Бакиханова.

В программе выступил Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов под управлением дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Эльмана Алиева.

Солисты концертной программы - заслуженные артисты Азербайджана Гюлистан Алиева, Алмаз Оруджева, лауреаты республиканских и международных конкурсов Надир Мамедов, Орхан Гусейнли, Лейла Дадашева, Нурлана Абдуллаева, Сабина Ализаде и Фикрет Мамедов.

В программе прозвучали произведения Тофига Бакиханова, чья многолетняя плодотворная творческая деятельность является существенным вкладом в азербайджанскую музыкальную культуру.

Тофиг Бакиханов родился 8 декабря 1930 года в Баку. Его отец - известный исполнитель на таре, народный артист Ахмед Бакиханов - был большим другом великого Узеира Гаджибейли. В детстве Тофига Бакиханова слушал сам Узеир Гаджибейли и предрек ему блестящее будущее.

Тофиг Бакиханов - выпускник Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классам скрипки и композиции.

Тофиг Бакиханов - автор симфоний, симфонических мугамов, симфонических поэм, концертов для разных музыкальных инструментов, сонат, одноактных балетов "Каспийская баллада", "Добро и Зло", "Восточная поэма", оперетт (в соавторстве с композитором Нариманом Мамедовым), более 100 песен. Выступал с авторскими концертами в России, Франции, Грузии, Иране, Турции и других странах.

Фото - Кямран Багиров.

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