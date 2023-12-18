На форуме "Культурное наследие" обсуждены вопросы, связанные с азербайджанскими художниками-реставраторами

БАКУ /Trend Life/ - Для профессионального роста художников-реставраторов и развития этой сферы необходима материально-техническая база.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend Life, сказал ректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Натиг Алиев в ходе панельных обсуждений на форуме "Культурное наследие".

"Вопрос, касающийся художников-реставраторов, весьма важный. Нужна материально-техническая база, современное оборудование для развития этой сферы. Мы старается, работаем над этим вопросом", - подчеркнул Натиг Алиев.

Отметим, что во Дворце "Гюлистан" в Баку проходит форум "Культурное наследие" (18-19 декабря). Форум проходит при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

На форуме с участием известных историков, археологов, художников, архитекторов, скульпторов и других специалистов в этой области проходят широкие дискуссии по вопросам сохранения, развития и популяризации азербайджанской культуры и национального наследия.

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