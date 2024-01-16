Искусство Древнего Египта для детей: в Баку стартовал новый проект (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана и Азербайджанский национальный музей искусств приступили к реализации проекта под названием "Uşaqlar üçün incəsənət tarixi" (История искусства для детей), сообщили Trend Life в ведомстве.

Проект, охватывающий азербайджанское и мировое искусство, включает в себя тематические лекции, мастер-классы, показ фильмов, развлекательные викторины и квесты.

Мероприятия проекта, которые будут проходить каждую субботу и воскресенье, стартовали с "Искусства Древнего Египта".

В ходе программы проекта в январе дети получат обширную информацию об истории искусства Египта, величественных пирамидах, загадочном мире фараонов, мировоззрении, быте, стиле одежды древних египтян и т.д.

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