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Искусство Древнего Египта для детей: в Баку стартовал новый проект (ФОТО)

Культура Материалы 16 января 2024 15:52 (UTC +04:00)
Искусство Древнего Египта для детей: в Баку стартовал новый проект (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана и Азербайджанский национальный музей искусств приступили к реализации проекта под названием "Uşaqlar üçün incəsənət tarixi" (История искусства для детей), сообщили Trend Life в ведомстве.

Проект, охватывающий азербайджанское и мировое искусство, включает в себя тематические лекции, мастер-классы, показ фильмов, развлекательные викторины и квесты.

Мероприятия проекта, которые будут проходить каждую субботу и воскресенье, стартовали с "Искусства Древнего Египта".

В ходе программы проекта в январе дети получат обширную информацию об истории искусства Египта, величественных пирамидах, загадочном мире фараонов, мировоззрении, быте, стиле одежды древних египтян и т.д.

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Искусство Древнего Египта для детей: в Баку стартовал новый проект (ФОТО)
Искусство Древнего Египта для детей: в Баку стартовал новый проект (ФОТО)
Искусство Древнего Египта для детей: в Баку стартовал новый проект (ФОТО)
Искусство Древнего Египта для детей: в Баку стартовал новый проект (ФОТО)
Искусство Древнего Египта для детей: в Баку стартовал новый проект (ФОТО)
Искусство Древнего Египта для детей: в Баку стартовал новый проект (ФОТО)
Искусство Древнего Египта для детей: в Баку стартовал новый проект (ФОТО)
Искусство Древнего Египта для детей: в Баку стартовал новый проект (ФОТО)
Искусство Древнего Египта для детей: в Баку стартовал новый проект (ФОТО)
Искусство Древнего Египта для детей: в Баку стартовал новый проект (ФОТО)
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