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В Гяндже пройдет вечер джаза Эмиля Афрасияба, посвященный памяти Вагифа Мустафазаде

Культура Материалы 23 января 2024 14:17 (UTC +04:00)
В Гяндже пройдет вечер джаза Эмиля Афрасияба, посвященный памяти Вагифа Мустафазаде

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии 18 марта в 19.00 пройдет соло-концерт лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста Эмиля Афрасияба под названием "Вечер джаза", приуроченный к 84-летию выдающегося пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, лауреата Государственной премии, заслуженного артиста Азербайджана Вагифа Мустафазаде (16.03.1940 – 16.12.1979), сообщили Trend Life в филармонии.

В исполнении Эмиля Афрасияба прозвучат известные композиции Вагифа Мустафазаде, а также авторские импровизации

Билеты можно приобрести в кассах Гянджинской государственной филармонии и онлайн на iticket.az.

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