Азербайджанский мугам - это настоящая философия - Нани Брегвадзе

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский мугам - это настоящая философия.

Об этом сказала Trend Life легендарная грузинская певица, народная артистка СССР Нани Брегвадзе, посетившая столицу Азербайджана.

"У грузин и азербайджанцев много общего - культура, музыка… Обожаю азербайджанский мугам, это замечательная музыка. Развитие культуры в Азербайджане находится на очень высоком уровне, что, безусловно, впечатляет", - отметила она.

Нани Брегвадзе рассказала, что совсем недавно приезжала в Баку.

Напомним, что летом прошлого года в Sea Breeze Resort состоялось открытие звезды грузинской певицы.

"Баку – город необыкновенный. Мне нравится Старый город (прим. – Ичери Шехер), все таки меня туда тянет. И центр города очень красивый. Баку – это красота, отношение, культура", - добавила народная артистка СССР.

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