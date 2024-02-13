Немецкая группа Anima Shirvani объединила Баку, Венецию, Стамбул, Берлин и Гранаду (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Немецкая группа Anima Shirvani представила музыкальный мини-фильм Die Große Seidenstraße (Великий шелковый путь) к одноименной концертной программе, сообщил Trend Life наш соотечественник, художественный руководитель коллектива, музыкант Турал Исмайлов.

Работа над фильмом заняла более года, съемки проходили в Баку, Венеции, Стамбуле, Берлине и Гранаде. В программу "Великого шелкового пути" вошли композиции древнего азербайджанского мугама и великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова, а также Клаудио Монтеверди, Гийома Дюфаи, Тарквинио Мерула и византийских композиторов, сопровождаемая монологами и стихами немецких и азербайджанских поэтов. Зрители отправляются в путешествие, которое захватывает их, с одной стороны, своими контрастами, а с другой - слиянием восточной и западной культуры.

"Древний Шелковый путь играл важную роль в развитии экономических и культурных связей между народами Европы и Азии. Музыка, истории, религиозные и философские идеи сопровождали путешественников на этом пути, формируя становление нашей современной эпохи. На основе важных событий на Шелковом пути создается проект, который охватывает музыкальную линию между центрами политической деятельности вдоль некогда важнейшего торгового пути, соединявшего Венецию со Стамбулом, Гранаду с Шамахы и Исфаханом", - отметил Турал Исмайлов.

Реализация программы "Великий шелковый путь" с её премьерой 22-го октября 2023 была поддержана программой финансирования Департамента культуры и социальной солидарности Сената города Берлин.

Anima Shirvani - ансамбль, специализирующийся на исторической исполнительской практике, который создает связь между европейской музыкой эпохи барокко и традиционной музыкой Азербайджана и Анатолии. Эта музыка, основанная на импровизации по определенным правилам, передаваемым из уст в уста на протяжении веков, уходит корнями в эпоху Ренессанса и Средневековья, когда Европа переживала свое культурное "возрождение". Таким образом, родилась идея создания ансамбля, состоящего из известных исполнителей, которые исследуют и объединяют музыку обеих культур. Anima Shirvani не только посвятил себя аутентичной интерпретации музыки XVI и XVII веков, но и более того, поставил перед собой задачу, с помощью своих проектов разрушить существующие догмы и добиться взаимопонимания между западными и восточными культурными обществами.

В состав входят - Турал Исмайлов (художественный руководитель, барочный тромбон, саз), Фридерике Отто (цинк), Дениз Махир Картал (гавал, балабан, зурна), Хайди Грёгер (виола да гамба), Педро Алькасер (теорба, лютня), Алон Сариэль (уд, лютня), Петер Кунш (ударные инструменты)

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!