В Баку состоялся концерт группы "Duo Allaturca İmpro Piano" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт турецкой группы "Duo Allaturca İmpro Piano" под названием "Makam Müziğinde Çeşitlemeler", сообщает Trend Life.

Концертная программа была посвящена 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

На вечере в исполнении пианистов Джамиле Джаббар и Нихата Демиркола прозвучали турецкие макамы и азербайджанские композиции.

Концертная программа вызвала большой интерес у азербайджанских слушателей, которые аплодисментами встречали каждый музыкальный номер.

После концерта солисты поделились своими впечатлениями о музыкальном вечере.

Джемиле Джаббар рассказала, что родилась в Баку, здесь окончила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля, а позже продолжила образование в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

"Мне посчастливилось брать уроки у таких профессиональных педагогов, как Диляра Мирзагулиева, Огтай Аббасгулиев, у гениальных пианистов - народного артиста СССР Фархада Бадалбейли, народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде. В Баку я защитила докторскую диссертацию. Работала концертмейстером в классе народной артистки Азербайджана Хураман Гасымовой и в Азербайджанской государственной хоровой капелле под руководством народной артистки Гюльбаджи Имановой. Поэтому филармоническая сцена для меня - родная. На одном из конкурсов, проводимых в Филармонии, я даже заняла первое место. По приглашению Измирского театра оперы и балета я продолжила свою исполнительскую деятельность в Турции, шесть месяцев назад меня пригласили в Государственный театр оперы и балета Анкары. Конечно, концерт в Баку для меня знаменательный, через 20 лет я снова выступаю на сцене филармонии, это очень волнительно. Выражаю глубокую признательность организаторам программы, директору Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народному артисту, профессору Мураду Адыгезалзаде", - сказала она.

Как отметил Нихат Демиркол, он вместе с Джемиле Джаббар создал группу "Duo allaturca Impro Piano" два года назад.

"Когда мы исполняем музыку макама, семьдесят процентов нашего выступления – это импровизация, несмотря на то, что перед нами ноты. Это мой четвертый визит в Баку, второй раз я выступаю на концерте. Выступать на сцене филармонии, одного из символов Баку, с пианисткой азербайджанского происхождения - особая радость. Наш проект состоит из двух частей. Ранее мы выступили на заключительном концерте 36-го Измирского фестиваля, посвященном 100-летию Турецкой Республики. Вторая часть концерта, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, состоялась в Баку. Мы очень рады находиться в Азербайджане и встретиться с любителями музыки", - подчеркнул Нихат Демиркол.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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