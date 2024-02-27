Приключения Буратино в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Музыкальный детский театр Азербайджанской государственной детской филармонии 2 марта в 15:00 представит сказку-спектакль “Буратино”, сообщает Trend Life.

Спектакль поставлен по мотивам повести “Золотой ключик, или Приключения Буратино” русского классика Алексея Толстого. Приключения Буратино, показанные во многих театрах мира, на этот раз будут поставлены с участием маленьких актеров Государственной детской филармонии. Режиссер-постановщик и музыкальный составитель спектакля - Агасалим Фейзуллаев.

Ссылка для приобретения билетов https://iticket.az/ru/events/kids/pinocchio/111148.

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