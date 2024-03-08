"Музыка в музее": Гюльяз Мамедова и Гейдар Анатоллу выступили с концертом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Музыка в музее", проводимого совместно министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским национальным музеем искусств, была представлена концертная программа Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, сообщает Trend Life.

На мероприятии в сопровождении инструментального ансамбля Театра песни были представлены выступления известных мастеров искусства - народных артистов Азербайджана Гюльяз Мамедовой и Гейдара Анатоллу, а также Фахри Казыма-Ниджата, Айнур Искендерли, Ровшана Гахраманова, Айшен Мехдиевой, Рамазана Шарифзаде.

После встреченной с особым интересом концертной программы в рамках тематической экскурсии гости ознакомились с выставкой "Салам, Новруз!".

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