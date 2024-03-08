Подарок азербайджанским женщинам - показ бессмертного произведения Узеира Гаджибейли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся показ музыкальной комедии (оперетты) "Не та, так эта" по одноименному произведению великого композитора Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life. Показ бессмертного произведения, которое ставилось множество раз и всегда с большим успехом, в этот раз был посвящен Международному женскому дню - 8 Марта.

Главными героями произведения являются влюбленные – студент Сарвар и дочь бека Гюльназ. Ее отец, обанкротившийся Рустам бек, хочется выдать свою юную дочь за богатого пожилого купца Мешади Ибада. Гюльназ тяжело перечить отцу-самодуру, поэтому за нее вступается служанка Сенем. В душе Рустам бек понимает, что может сделать свою единственную дочь несчастной. Но не видит другого выхода, так как задолжал Мешади Ибаду очень крупную сумму денег. Естественно, что Сарвар не согласен с таким положением дел и находит выход... Как известно, в те годы невесту после свадьбы приводили в дом жениха под свадебным покрывалом. Но когда Мешади Ибад пытается сбросить покрывало, перед его ошеломленным взором оказывается Сарвар. Угрожая игрушечным пистолетом, Сарвар заставляет Мешади Ибада написать, что тот отказывается брать в жены Гюльназ, и вместо нее женится на служанке Сенем. Служанка и сама не против, так как ей тоже хотелось обрести семейное счастье. В итоге Мешади Ибад, смирившись с "потерей" юной возлюбленной, просит утвердить брак с Сенем. Не та, так эта…

В спектакле приняли участие ведущие солисты Государственного академического театра оперы и балета - народные артисты Азер Зейналов (Мешади Ибад), Акрам Поладов (Рустам бек), заслуженные артисты Рамиль Гасымов (Сарвар), Джахангир Гурбанов (Гочу Аскер), Гюлюстан Алиева (Сенем), Турал Агасиев (Рза бек), Алекбер Алиев (Гасангулу бек), солисты Гюнель Гаджиева (Гюльназ) Фахмин Ахмедлы (Гасан бек), Халыг Бекиров (Амбал) и др. Дирижер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, режиссер - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев.

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