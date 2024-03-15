55-летний юбилей Сумгайытского драматического театра и 75-летие родного города (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 55-летний юбилей Сумгайытского государственного драматического театра был проведен с участием руководства ИВ города Сумгайыт, представителей предприятий и организаций, деятелей культуры и молодёжи, сообщает Trend Life.

Молодые актеры Элай Хасиев и Айнур Гумбатова провели исторический экскурс в славный творческий путь театра. Поскольку юбилей театра также совпал с 75-летием города, зрителям была представлена постановка "Любимый Сумгайыт" (Sevgilim Sumqayıt). Спектакль, поставленный по произведению заслуженного деятеля искусств Али Амирли народным артистом Фирудином Магеррамовым, рассказывает о любви и предательстве, внутренней борьбе человека, отношениях между родителями и детьми. Спектакль был встречен аплодисментами.

Глава ИВ города Закир Фараджев рассказал о государственной поддержке культуры в стране, о роли театрального искусства для развития общества.

Актерам Ровшану Аскерову, Сиявушу Махмудову, Джейхуну Магеррамову, Ялчину Селимову и другим были вручены почётные дипломы.

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