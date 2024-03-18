"О Великий, затмивший своим ликом свет солнца!" - яркие образы Гусейнаги Садыхова в кино и театре (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя прошел вечер, посвященный 110-летию со дня рождения известного актера театра и кино, народного артиста Гусейнаги Садыхова, сообщает Trend Life. В рамках мероприятий был представлен спектакль "Мусье Жордан и дервиш Масталишах", поставленный по пьесе азербайджанского классика и драматурга Мирзы Фатали Ахундзаде народной артисткой Джаннет Селимовой.

Выступившие народные артисты Тариэль Гасымов, Ясин Гараев, Ильхам Намиг Кямал, театровед, профессор Ильхам Рагимли рассказали о жизни и творческом пути актера, поделились воспоминаниями о нем. Гусейнага Садыхов оставил неизгладимый след в кинематографии и театральном искусстве, а в памяти людей остался очень добрым и отзывчивым человеком, он всегда поддерживал и опекал молодых актеров, помогал им в творческом становлении. На протяжении всей жизни он был для всех агсаккалом - и для молодежи, и для взрослого поколения.

Гусейнага Садыхов (21 марта 1914 года - 23 февраля 1983 года, Баку) с 1930 года выступал на сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя, где прослужил более 50 лет, до конца своей жизни, воплотив около пятидесяти образов. Он был участником Великой Отечественной войны. Даже будучи на фронте, Гусейнага Садыхов во время передышек собирал солдат и устраивал различные спектакли. Он был дважды тяжело ранен, но дошел до Берлина и вернулся с фронта с орденом "Золотая звезда".

Он снялся в более чем 30 фильмах, среди которых "Волшебная лампа Аладдина", "День рождения", "Дедушка дедушки нашего дедушки", "Яблоко как яблоко", "Жена моя, дети мои", "Хлеб поровну", "Четыре воскресенья", "Волшебный халат", "Непокоренный батальон" и многие другие. Многие из ролей были эпизодическими, но образы его героев до сих пор остались в памяти зрителей. А еще его яркие образы - это Хоруз Баба на радио и Пири Баба на телевидении,

"Мубарек, ты зачем залез в кувшин?", "О Великий, затмивший своим ликом свет солнца!", "Надо сказать, что Будур не была в Багдаде, и ей все приснилось"... - эти крылатые фразы Великого визиря из кинофильма "Волшебная лампа Аладдина" после выхода картины на экраны прочно вошли в повседневный лексикон зрителей со всего бывшего Советского Союза.

Из воспоминаний дочери артиста Тамилы Садыховой, которая в десятилетнем возрасте в 1966 году была вместе с отцом на съемках фильма в Севастополе: "Под Севастополем построили очень красивые декорации Багдада. Тогда мне было десять лет. Я была единственным ребенком, который был свидетелем съемочного процесса. Мне было очень интересно, и все актеры очень любили меня. А впечатлений была масса. И было очень приятно, когда режиссер Борис Рыцарев постоянно советовался с отцом. В фильме было много грузинских и российских актеров, но "специалистом по Востоку" стал мой отец, который, естественно, очень хорошо разбирался в тонкостях восточной культуры. Борис Рыцарев спрашивал отца, например, как ставить сцены, как должны вести себя царевна Будур и Аладдин, султан и визири и т.д. И не только он, даже знаменитый актер Георгий Милляр, который исполнял роль советника Султана, советовался с отцом. И после этого фильма они очень подружились. Обычно до съемок шли репетиции, но отец, как и другие актеры, постоянно импровизировал во время съемок. Причем это доходило до уровня творческого соревнования - кто лучше сымпровизирует. И никто не хотел уступать друг другу. А Борис Рыцарев это даже поощрял...

В каждый фильм и передачу отец вкладывал душу. У отца была феноменальная память, и стоило ему прочесть одну страницу текста, он уже знал его наизусть. И очень тщательно подходил к работе, особенно к детским передачам. У отца была необычайно добрая аура и очень красивый тембр голоса, которым заслушивались дети, когда он рассказывал сказки. К нам домой мешками приходили письма, и, поверьте, не было случая, чтобы какое-то письмо осталось без внимания. В этих письмах были и рисунки, и стихи, и песни. Отец постоянно перечислял имена детей и фразы из их писем в передачах. А когда мы выходили в город, все сразу же обступали его, особенно дети. Мы жили около мединститута, и ему приходилось добираться до ТЮЗа пешком, потому что таксисты не брали с него плату, а стоило сесть в троллейбус, даже водитель останавливал маршрут, чтобы пообщаться с ним. Пришлось собрать деньги и купить машину".

Гусейнага Садыхов очень часто озвучивал фильмы "Мосфильма" и студии имени Горького, поэтому режиссеры его очень хорошо знали.

"В те времена к дубляжу фильмов предъявлялись очень серьезные требования, чтобы голос передавал характер героя. Это увидел в Москве Рыцарев и пригласил отца на роль в фильме. В те времена в Баку приезжали Василий Меркурьев, Юрий Никулин, Сергей Филиппов, все они были актерами комедийного плана и дружили с отцом, бывали у нас в гостях. Помню, как однажды к нам домой пришел Василий Меркурьев и своим ростом, обаянием и шутками буквально занял пространство нашей квартиры, создав необычайную атмосферу. Отца очень часто приглашали работать в Москву, но он отказывался, потому что, по его словам, не мог правильно произносить некоторые русские слова, говорил с акцентом, хотя прекрасно читал и разговаривал. Даже дублировать свою роль в фильме "Волшебная лампа Аладдина" не хотел, и сделал это только по настоянию Рыцарева. Когда Татьяна Сац, основоположница детского оперного театра в СССР, создала Ассоциацию творческих людей детского театра, из союзных республик, кроме России и Украины, членом этой ассоциации был только отец. Они ездили по странам соцсодружества и выступали в качестве жюри. Отец ездил по разным странам и республикам, но все равно возвращался в родной Баку..."

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