В Баку отметили юбилей Фаига Бабаева: жизнь и творчество на благо процветания культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошло мероприятие, посвященное 70-летию известного звукорежиссера, заслуженного работника культуры Фаига Бабаева, сообщает Trend Life.

На мероприятии было рассказано о творческой деятельности Фаига Бабаева, его работе с известными исполнителями, композиторами.

Депутат Милли Меджлиса (парламент), академик, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Рафаэль Гусейнов поздравил юбиляра, отметив, что всю жизнь Фаиг Бабаев был занят созданием прекрасного.

Было подчеркнуто, что Фаиг Бабаев на протяжении своей плодотворной деятельности трудился на благо сохранения богатой культуры азербайджанского народа и архивированию ее посредством звукозаписей.

В своих выступлениях народные артисты – композитор Эльдар Мансуров, композитор, ректор Азербайджанской национальной консерватории Сиявуш Керими, актер Ильхам Намиг Камал, исполнитель на таре Тариэль Аббасов, заслуженный деятель искусств, композитор Вагиф Герайзаде, заслуженный артист, певец Рамиль Гасымов рассказали о творческой деятельности Фаига Бабаева.

Далее была представлена музыкальная программа. Одним из самых ярких номеров вечера стало выступление заслуженного артиста Рамиля Гасымова, которому аккомпанировал народный артист Сиявуш Керими.

Также своими выступлениями публику порадовали народные артисты Самир Джафаров, Ильгар Мурадов, Гейдар Анатоллу, заслуженные артисты Фарид Алиев, Илаха Эфендиева, Инара Бабаева, Турал Агасиев и солистка Международного центра мугама Равана Гурбанова.

В заключении мероприятия юбиляр выразил признательность его организаторам и участникам.

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