Фидан Гаджиева – море, скалы, волны и виолончель (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева осуществила съемку на берегу Каспийского моря промо-ролика (режиссер - Эльвин Мирзоев, музыкант – Хаял Алиев) предстоящего фестиваля, сообщает Trend Life.

Напомним, что с 27 апреля по 3 мая пройдет первый Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой, организованный Музыкальной школой вокала народной артистки Фидан Гаджиевой при поддержке министерства культуры Азербайджана и Государственного театра оперы и балета. В течение семи дней на различных концертных площадках Баку и Гянджи будут представлены произведения азербайджанских классиков и мировых авторов. Главная цель проекта - пропаганда и развитие классической музыки в Азербайджане, выявление и поддержка новых талантов в сфере оперного искусства. Среди именитых гостей фестиваля всемирно известные дирижеры и композиторы из-за рубежа, известные азербайджанские вокалисты и музыканты, талантливая молодежь.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.World

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