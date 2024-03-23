В Баку пройдет концерт Mystery Ensemble "Посвящение Хансу Циммеру" – саундтреки из фильмов Голливуда

БАКУ /Trend Life/ - Уникальный концерт Mystery Ensemble "Посвящение Хансу Циммеру" состоится 29 марта в 20:00 в Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, организованный RED EVENTS & Distribution ltd.

В программе вечера музыка всемирно известного композитора Ханса Циммера в максимально красочном исполнении современного оркестра Mystery Ensemble при романтичном мерцании множества горящих свечей. Восторг для всей семьи гарантирован!

Ханс Циммер — один из самых известных, влиятельных и коммерчески успешных кинокомпозиторов 21 века. Человек, оказавший огромное влияние на новейшую историю голливудского кино и поп-культуры в целом. Автор саундтреков к фильмам о Джеймсе Бонде, «Интерстеллар», «Начало», «Дюна», «Гладиатор», «Пираты Карибского моря» и сотням кинохитов.

В Голливуде Ханса Циммера называют «немецкой машиной». За свою долгую карьеру он ни разу не останавливался в работе и не снижал планку качества. Мастер головокружительных, напряженных симфонических партий и электроники, Циммер стал особенно популярен благодаря сотрудничеству с режиссером Кристофером Ноланом. Ханс работал почти над всеми его фильмами.

В программу концерта вошли избранные композиции из фильмов «Гладиатор», «Начало», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря» и многих других.

Перед началом концерта организаторы приглашают полюбоваться интерьерами зала при мерцающих свечах. Прогуляться по ним, окунуться в сказочную атмосферу — одно удовольствие!

"Наши концерты при свечах наполняют волшебством самые необыкновенные, атмосферные, захватывающие дух места Баку: мы дарим вам уникальный опыт мультисенсорного восприятия живой музыки и максимально задействуем ваши слуховые, зрительные и тактильные ощущения. Прочувствуйте музыку всеми органами чувств одновременно! Завораживающее сочетание музыки в исполнении ансамбля и камерной атмосферы зала сделают вечер незабываемым. Спешите за билетами на самый красивый, волшебный, умиротворяющий концерт марта!", - отметили организаторы.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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