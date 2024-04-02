Премьера Бакинского муниципального театра: от инопланетян до Шекспира, или Однажды в психбольнице (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра в Баку состоялась премьера спектакля Бакинского муниципального театра "Шекспир", сообщает во Trend Life.

Спектакль поставлен народным артистом Азербайджана, режиссером Марахимом Фарзалибековым по пьесе народного писателя Азербайджана Эльчина.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, известные представители литературы, культуры, многочисленные поклонники театрального искусства. Постановка вызвала большой интерес публики, среди зрителей были как театралы старшего поколения, так и представители молодежи.

Отметим, что спектакль демонстрировался в прямом эфире телеканала Mədəniyyət TV (Культура), что намного увеличивало зрительскую аудиторию.

Действие постановки разворачивается в психиатрической больнице. Пациенты лечебницы - люди с различными проблемами, историями, столкнувшиеся с разными обстоятельствами. Помочь им пытается главврач, которому и самому нужна поддержка, нужен тот, кому он мог бы выговориться…

Интересно была оформлена сцена, главный элемент декорации – большой маятник, отсчитывающий быстротечный ход времени, а также большие игральные кости, прямоугольные конструкции над сценой. Уже в конце эти декорации сыграют совсем другую роль, а пока главврач старается справиться с санитаром, подворовывавшим из больничной кухни еду. Порой, когда выдается свободная минутка, главврач погружается в размышления о жизни, сущности этого мира, предназначении человека... Его монолог – это монолог человека потерянного, где-то запутавшегося, где-то испуганного. Но в этих раздумьях он пребывает недолго, один за другим в кабинет входят обитатели больницы. Среди них - пациентка, которая считает, что в ней уживаются две личности - она и ее муж, "человек с Венеры", женщина, вообразившая себя Сарой Бернар, инопланетянин по имени Дробь 13 и пациент, решивший, что он сам Иосиф Сталин.

Дробь 13 рассказывает о жизни на своей планете, там все по-другому – люди говорят то, что думают, и думают о том, о чем говорят… Его связывают теплые отношения с "Сарой Бернар". Она рассказывает ему о Шекспире, о "Ромео и Джульетте", о своей самой большой мечте – сыграть возлюбленную Ромео, а он ей о желании вернуться на свою планету. Беседы о трагедии, созданной английским поэтом, впоследствии затрагивают всех пациентов и даже персонал больницы. Все проникаются историей чистой любви, философией Шекспира и ходят по коридорам лечебницы с книгой английского поэта. Но пришло время и Дробь 13 должен покинуть эту планету, за ним прилетает летающая тарелка, но он обещает вернуться за своими друзьями. Без него жизнь в лечебнице возвращается на круги своя. О Шекспире напоминает только портрет, собранный из игровых кубиков.

Заслуженная артистка Азербайджана Хусния Мурватова (Сара Бернар), актеры Ильгар Мусаев (главврач), Ульвия Рза (врач), Эльчин Мурадов (санитар), Турал Ахмед (Дробь 13), Зульфия Гурбанова (муж-жена), Тогрул Рза (человек с Венеры), Рашад Кесеменли (Иосиф Сталин), Рашид Солтанов (санитар I), Намиг Джавадов (санитар II) создали прекрасный актёрский ансамбль.

Ильгар Мусаев создал образ врача, который не равнодушен к судьбам своих пациентов, но несмотря на то, что его окружает много людей, он глубоко одинок. Хусния Мурватова, которая на сцене зачастую исполняет драматические образы, в роли Сары Бернар была веселой, забавной, игривой. Турал Ахмед был настолько убедителен, что многие зрители поверили в существование другой планеты, откуда прибыл Дробь 13.

Публика приняла спектакль с большим интересом, наградив коллектив Бакинского муниципального театра оглушительными аплодисментами.

В заключение на сцену вышли народный писатель Азербайджана Эльчин и народный артист, режиссер Марахим Фарзалибеков, которые поблагодарили актеров за прекрасную игру.

Отметим, что художник-постановщик спектакля – заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров, заведующий музыкальной частью – Назим Абидов, художник по свету - Тарлан Алескерли.