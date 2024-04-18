Когда страсть не знает границ - "Азербайджанские узоры" в США (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Вашингтоне открылась выставка Ровшана Нура "Азербайджанские узоры", организованная при поддержке Торговой палаты США-Азербайджан, сообщает Trend Life.

Ровшан Нур (Гулиев) – художник-пейзажист из Баку, выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде, Азербайджанской государственной академии художеств и Эстонской академии художеств, член Союза художников Азербайджана. Живет в Эстонии с 17 лет, принимает участие в различных проектах, организовывал выставки, в том числе за рубежом.

Творческий путь Ровшана был стремлением преодолеть барьеры и выразить глубокую связь между человеческими эмоциями и миром природы. Он стал художником с самобытным стилем, в котором традиции органично сочетаются с новаторством. Как художник он перепробовал различные техники и стили живописи, но именно в живописи, вдохновленной природой, пленэре и импрессионизме он открыл свое истинное призвание. Бросая вызов стихиям, будь то дождь, снег, холод или жара, Нур находит утешение и вдохновение в кризисах природы, направляя свои эмоции на холст каждым мазком кисти.

В экспозиции "Азербайджанские узоры" художник представил исследование природы через азербайджанское искусство. Глядя на картины, зрители переносятся через пейзажи Азербайджана, от суровых гор до безмятежных долин, автор отражает национальные особенности, предлагая взглянуть на традиции, обычаи и вневременную красоту страны. Захватывающие картины художника приглашают зрителей отправиться в путешествие открытий, где красота Азербайджана встречается с безграничным воображением художника, чья страсть не знает границ.

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