Новый музыкальный шедевр: в культурном центре "Sənət" состоится уникальный концерт ансамбля "Qaytağı" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В культурном центре "Sənət" первого мая в 20:00 состоится выступление ансамбля "Qaytağı", сообщает Trend Life.

Ансамбль "Qaytağı" под руководством народного артиста Азербайджана Анвера Садыхова и заслуженного артиста Эмиля Афрасияба представит меломанам захватывающий концерт. На этом незабываемом мероприятии зрителям будет представлен уникальный музыкальный опыт - концерт, состоящий из знаковых мелодий из известных азербайджанских фильмов.

Гармония звуков и талант исполнителей обещают создать прекрасную атмосферу, наполненную невероятными эмоциями и яркими воспоминаниями.

Концерт ансамбля "Qaytağı" - возможность погрузиться в мир красивой музыки и насладиться живым выступлением талантливых музыкантов.

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