Фестиваль "Баку. Любовь. Весна" – талант и самое романтичное время года (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана прошел фестиваль под названием "Баку. Любовь. Весна.", сообщает Trend Life.

Фестиваль, который состоялся в Русском доме в Баку, начался с перформанса художницы Ульвии Садыховой. На глазах у гостей мероприятия художница нарисовала свой красочный образ весны, вдохновившись яркими воспоминания и энергией этого прекрасного и романтичного времени года.

Фотографы Валерий Базрух, Ирада Асадова, Айдын Мехтиев, Всеволод Цуриков, Хикмет Садыхов, Вероника Григорьева, Джошгун Сулейманов, Нурзия Халилова, Ахмед Хатамзаде и Рустам Гусейнов представили вниманию гостей фестиваля свои работы, которые объединены общей концепцией, и отражали любовь, весну и теплый, романтичный и уютный Баку в самое цветущее время года. Каждый автор представил визуальное воплощение своего образа в кадре.

Далее своим выступлением публику порадовал известный музыкант Араз Гумбатлы (ArazÔzarA). Он исполнил музыкальные композиции, которые дополнили атмосферу фестиваля.

Еще одним музыкальным сюрпризом стало выступление доктора философии по искусствоведению, старшего преподавателя Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, пианистки Алены Инякиной. Ее исполнение на фортепиано восхитило всех присутствующих.

Отметим, что идея фестиваля зародилась, как цель объединить талантливых творческих людей, влюбленных в Баку.

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