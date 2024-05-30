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В Баку состоится концерт "Голуби мира"

Культура Материалы 30 мая 2024 16:13 (UTC +04:00)
В Баку состоится концерт "Голуби мира"

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре юного зрителя 31 мая в 19:00 состоится концерт "Sülh göyərçinləri" (Голуби мира) с участием коллектива Государственной детской филармонии, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Концерт посвящен Международному дню защиты детей 1 июня. В программе выступления Музыкального детского театра, ансамбля народных инструментов “Sədəf”, вокального коллектива “Güləbətin”, детского хора “Şəms”.

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