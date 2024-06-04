Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), состоялся концерт, посвященный Международному дню защиты детей, сообщает Trend Life.

На концерте с яркой и интересной программой выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов.

В программе прозвучали произведения азербайджанских, русских и западноевропейских композиторов.

Юные музыканты прекрасно исполнили сочинения, порадовав не только слушателей, но и своих педагогов.

Отметим, что по окончании концерта участники были награждены дипломами.

Напомним, что "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) - это проект Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, основной целью которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта и его художественный руководитель — директор филармонии Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта — заместитель директора филармонии Айла Керимова-Закария.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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