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Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)

Культура Материалы 4 июня 2024 10:56 (UTC +04:00)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), состоялся концерт, посвященный Международному дню защиты детей, сообщает Trend Life.

На концерте с яркой и интересной программой выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов.

В программе прозвучали произведения азербайджанских, русских и западноевропейских композиторов.

Юные музыканты прекрасно исполнили сочинения, порадовав не только слушателей, но и своих педагогов.

Отметим, что по окончании концерта участники были награждены дипломами.

Напомним, что "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) - это проект Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, основной целью которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта и его художественный руководитель — директор филармонии Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта — заместитель директора филармонии Айла Керимова-Закария.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" отметил Международный день защиты детей (ФОТО)
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