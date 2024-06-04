Симфоническая сказка "Петр и волк" - интерактивный концерт в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся интерактивный концерт, посвященный Международному дню защиты детей, сообщает Trend Life.

В программе выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова.

Вниманию юной публики чтец Гусейнага Асланов и оркестр представили симфоническую сказку Сергея Прокофьева "Петр и волк".

"Петр и волк" - симфоническая сказка для детей, написанная Сергеем Прокофьевым на собственный текст весной 1936 года. Главная задача сказки - познакомить ребенка с тем, как звучат инструменты оркестра: струнные, флейта, гобой, валторна и так далее.

В конце концерта маленькие слушатели познакомились с музыкальными инструментами. Они с огромным интересом подходили к музыкантам оркестра, задавали вопросы, связанные с музыкальными инструментами, и даже пытались сыграть на них.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!