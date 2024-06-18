БАКУ /Trend Life/ - В Санкт-Петербургском издательстве "ЧЕТЫРЕ" вышел в свет первый том сборника избранной поэзии и прозы современных авторов разных стран "Голоса эпохи", сообщает Trend Life. Это своеобразная перекличка десятилетий как прошлого, так и нынешнего века. Воспоминания о давних событиях и осмысление происходящего в наши дни представляют собой литературное созвучие, в котором все же явственно слышен голос и слог каждого автора.

Азербайджанская современная проза представлена в сборнике рассказом Александра Хакимова "Кассета" (ферромагнитная машина времени), в свое время получившим высокую оценку народного писателя Магсуда Ибрагимбекова. Главный герой новеллы, пожилой бакинец, находит у себя дома давно позабытую магнитофонную кассету, на которой сорок лет назад, на школьном выпускном вечере, он и его одноклассники записали шутливый "репортаж из будущего". Будущее казалось тогда светлым и радостным, мечты каждого исполнились, и все повзрослевшие ученики якобы собрались вместе, чтобы поделиться своими успехами и победами. На деле же все оказалось далеко не таким радужным. Главный герой прослеживает реальную судьбу каждого из одноклассников и с ужасом обнаруживает, что за сорок лет ни одна мечта так и не сбылась, а половина друзей вообще погибла при трагических обстоятельствах. Он мучительно размышляет, почему такое стало возможно, и в чем природа всех этих бед…

В первый том включены стихи и рассказы И.Бабич, А.Балденкова, А.Бернгардта, Я.Варшавской, В.Гетца, Н.Григори, М.Жинжерова, С.Ивановой, В.Кашина, А.Фатула и других. Завершается сборник "Голоса эпохи" рецензиями редактора "Литературной газеты" М.Замшева на представленные в книге произведения.

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